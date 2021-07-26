Погода на тиждень в Україні з 26 липня 2021 по 30 липня 2021

З початком тижня спека повернеться в Україну. Але в деяких регіонах не обійдеться і без опадів.

Так, у понеділок, 26 липня, дощитиме тільки у деяких західних областях. А от стовпчики термометрів показуватимуть високу температуру у всіх регіонах.

На півдні і сході вдень вона становитиме до +32, у центрі – до +30, на півночі і заході – до +29. У Києві стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +27 до +29.

У вівторок, 27 липня, у західні області повернуться дощі з грозами. Найспекотніше буде у південних регіонах, де температура повітря сягне +34. У східних і центральних областях прогнозують до +32, а у північних – до +31. У Києві буде сонячна погода.

У середу, 28 липня, дощі з грозами накриють майже всю територію України. Опадів не прогнозують лише у деяких східних і південних областях.

Стовпчики термометрів на півдні вдень показуватимуть до +34, на сході – до +32, у центрі – до +32, на півночі – до +28, на заході – до +30.

У четвер, 29 липня, дощі з грозами синоптики прогнозують у всіх регіонах. Але спека все ж не відступатиме.

На півдні вдень до +34, на сході до +32, у центрі до +31, на півночі до +31, на заході до +30. У Києві також очікуються дощі з грозами, температура вдень – від +29 до +31.

У п’ятницю, 30 липня, синоптики прогнозують сонячну погоду на всій території України. Опади можливі лише у деяких західних і південних областях.

На півдні стовпчики термометрів показуватимуть до +34, на сході – до +32, у центрі – до +31, на півночі – до +31, на заході – до +30.