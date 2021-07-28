У вівторок, 27 липня, президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України 48-річного генерал-майора Валерія Залужного.

Факти ICTV дізнались, хто такий Валерій Залужний та на яких керівних посадах він був.

Що відомо про Валерія Залужного

Новоспечений командир української армії народився на Житомирщині, у Новоград-Волинському 8 липня 1973 року.

Із 1989-го до 1993 року Залужний навчався у Новоград-Волинському машинобудівному технікуму.

Одразу після технікуму вступив до Одеського вищого об’єднаного командного училища на загальновійськовий факультет.

Закінчив навчання Валерій з відзнакою.

2005-2007 – навчався в Національній академії оборони України. Закінчив навчання із золотою медаллю.

Після цього Залужний став на 2,5 років начальником штабу — першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові на Львівщині.

13 жовтня 2009 року Валерій був командиром 51-ої Волинської окремої механізованої бригади. Пробув він на цій посаді до 2012 року.

Загалом Залужний пройшов усі етапи військової служби. Він був командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти, командиром роти курсантів та командиром батальйону.

Сім’я

Залужний одружений та виховує двох доньок. Старша з яких військова і служить у Київському гарнізоні, а молодша – навчається в Одесі та планує стати медиком.

На яких керівних посадах був?

У 2017 році Залужного призначили начальником штабу — першим заступником командувача військ оперативного командування Захід Сухопутних військ ЗСУ.

Через рік, у 2018-му, він став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ — першим заступником командувача Об’єднаних сил.

Уже в 2019 році Залужний став командувачем оперативного командування Північ.

Із 24 серпня 2017-го Валерій Залужний має військове звання генерал-майора.

Участь у війні на Донбасі

Залужений брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року.

– Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які створювали. Дійшов до начальника штабу Об’єднаних сил, – розповідав Залужний в інтерв’ю Армія.inform у 2020 році.

Зокрема, за період перебування Валерія на посаді ЗСУ військові звільнили населений пункт Південне від окупантів та просунулися вперед до Волновахи.

Декларація Залужного

За даним декларації Залужного, особисто він не володіє нерухомістю. А от у його дружини Олени в селищі Овідіопіль Одеської області є будинок площею 69,2 кв.м. та чотири земельні ділянки.

У Валерія є легковий автомобіль Chery Tiggo T11 2010 року випуску, а у дружини – легковий автомобіль Nissan Patrol 2005 року.

У 2020 році Валерій Залужний отримав 563 тис. грн зарплати та близько 7,6 тис. грн соцдопомоги.

Водночас його дружина отримала 584 тис. грн зарплати в Укргазбанку, 15 тис. грн від профспілки працівників цієї ж компанії, 12,6 тис. грн від надання майна в оренду та 5 тис. грн страхових виплат.

Руслан Хомчак пішов у відставку

27 липня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак пішов у відставку. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров, зауваживши, що Хомчак перейде на місце першого секретаря РНБО.

Як пояснив Никифоров, це рішення Володимира Зеленського. Таким чином президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ.

Фото: Північ