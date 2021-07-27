Заступник генпрокурора Мамедов написав заяву про відставку – документ

За офіційним підтвердженням – заявою – заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов йде у відставку.

Мамедов, який займався розслідуванням військових злочинів, виклав фото заяви про звільнення у Twitter і подякував співробітникам.

Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде…Служу українському народові???????? pic.twitter.com/f0YuU5UdAB — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 27, 2021

– Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт, — заявив Мамедов.

Раніше юридична компанія Міллер, що представляє його інтереси, виклала заяву про те, що керівництво Офісу генпрокурора свідомо створило складнощі в роботі Мамедова, і чинить систематичний тиск на нього.

Також адвокати заявили, що до тиску приєдналася СБУ, яка використовує інструмент припинення допуску до держтаємниці з метою обмеження виконання ним своїх повноважень.

У юридичній компанії нагадали, що у червні Мамедова позбавили керівництва департаментом злочинів, скоєних в умовах воєнного конфлікту, і департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, достроково позбавили доступу до держтаємниці, скоротили його посаду і відкрили проти нього ряд дисциплінарних та кримінальних справ.

Джерело: Гюндуз Мамедов

Фото: прокуратура Автономної Республіки Крим