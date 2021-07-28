29 липня дощі з грозами пройдуть у більшості регіонів країни. Оминуть опади лише Південь України. Вітер у четвер буде південно-західним. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

Синоптики прогнозують, що грози на Півночі припиняться хіба тільки вночі. Температура повітря становитиме до +31° удень та +20 уночі.

Схожа синоптична ситуація буде й на Заході. У більшості областей удень стовпчики термометрів піднімуться до +29°. На градус тепліше буде в Закарпатській області. Щоправда, там буде й найбільш прохолодна ніч – +15-17°.

У східних областях грози не припинятимуться ні вдень, ні вночі. Денна температура повітря сягатиме позначки +32°, нічна – +19°.

Пройдуть грози і в Центрі України. Щоправда, уночі, згідно з даними Укргідрометцентру, їх бути не повинно. Денна температура буде +31°, нічна – до +20°.

На Півдні 29 липня буде сонячно й спекотно – до +35° удень та до +22° уночі.

У столиці синоптики також прогнозують грози. Температурні показники також не надто відрізнятимуться від інших регіонів – до +31° удень та до +20° уночі.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, погода в Україні в серпні 2021 року буде спекотною лише перші два тижні.

Із 15 серпня, зокрема, у Київській області стане дещо прохолодніше – до +26-28°. Із 19 серпня температура повітря продовжить знижуватись і до кінця місяця стовпчики термометрів опустяться до +21-23°.