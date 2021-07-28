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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Через негоду в Україні 65 населених пунктів залишилася без електроенергії

дощ у місті

Станом на 7.00 28 липня через несприятливі погоді умови в Україні знеструмлено 65 населених пунктів у п’яти областях. Наразі відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.

Відсутня електрика у 18-ти населених пунктах Львівської області, 16-ти Київської області та 16-ти Житомирської. На Волині знеструмлено 10 міст і сіл, а на Чернігівщині – шість.

Рятувальники оголосили про штормове попередження. Протягом доби погіршення погодних умов очікується у західних, північних і центральних областях.

Українців попередили про І рівень небезпечності, жовтий. Грози очікуються у західних та північних регіонах, а також у  Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У деяких населених пунктах пройде град. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/c.

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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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