Злива у Чернівцях затопила вулиці: наслідки негоди у місті (ФОТО і ВІДЕО)

У Чернівцях раптова злива, яка тривала близько півгодини, підтопила центральну частину міста.

Після сильного дощу на вулиці Головній у районі Центральної площі утворилися значні струмки води. Така ж ситуація склалася на вулицях Шкільній, Богдана Хмельницького та Гагаріна, які також підтопило.

Дороги перетворилися на ріки: у Чернівцях злива підтопила вулиці і залізничний вокзал / 3 фотографии

Зачепила негода у Чернівцях і територію залізничного вокзалу. Вода заполонила вулицю неподалік станції, перон і залізничні колії.

Патрульна поліція Чернівецької області спільно з рятувальниками та небайдужими громадянами ліквідовують наслідки негоди на трасі М-19, а також на вулиці Севастопольській, де сильний вітер повалив дерева.

Поки місто оговтується від наслідків негоди, синоптики попереджають, що погода в Україні 29 липня буде не кращою. У четвер дощі з грозами пройдуть у більшості регіонів країни. Оминуть опади лише Південь України.

Синоптики прогнозують, що грози на Півночі припиняться хіба тільки вночі. Температура повітря становитиме до +31° удень та +20° уночі. Схожа синоптична ситуація буде й на Заході. У більшості областей удень стовпчики термометрів піднімуться до +29°.

Фото: Молодий буковинець, Патрульна поліція