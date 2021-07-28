Україна вводить збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання в’їзних віз. Ці зміни набирають чинності з 1 січня 2022 року.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 28 липня.

Так, з 1 січня 2022 року під час оформлення української візи уповноважені органи збиратимуть біометричні дані. Це буде фотографування особи та сканування відбитків пальців обох рук.

– Дані зберігатимуться у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі п’ять років, після чого знищуватимуться, – повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

У МЗС стверджують, що фіксація біометричних даних дозволить спростити процедуру ідентифікації іноземців та осіб без громадянства після їх прибуття в Україну.

Також це дозволить вдосконалити контроль за міграційними потоками, поліпшити координацію міграційної політики та посилити боротьбу з підробленими документами.

Водночас деякі заявники будуть звільнені від вимоги надавати біометричні дані. Зокрема, це діти до 12 осіб, люди з дипломатичними або службовими паспортами, люди з фізичними вадами.

Нагадаємо, раніше вартість віз між Литвою та Україною була знижена вдвічі. Це стосується віз для працевлаштування, навчання та возз’єднання сім’ї.

Угода про зниження вартості віз до Литви уряд затвердив 14 липня.