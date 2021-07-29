Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Об’єднаних сил.

Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Згідно з указами президента, новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став Сергій Шаптала. Посаду командувача Об’єднаних сил посів Олександр Павлюк.

Володимир Зеленський зазначив, що командири усіх рівнів у Збройних силах, керівники у сфері оборони та в секторі безпеки повинні активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації української армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

– Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах, – зазначив президент.

Крім того, глава держави переконаний, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

27 липня також стало відомо про відставку Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Місце Хомчака у ЗСУ зайняв Валерій Залужний – командувач військами оперативного командування Північ.