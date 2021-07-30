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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Буревій, зливи та грози знеструмили понад 350 населених пунктів в Україні

негода проблеми з електрикою

Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населених пункти у 13 областях України.

За даними ДСНС, найбільше постраждала Київська область – тут 102 села зараз без світла через грозу і буревій, що пройшлися ввечері 29 липня.

Без електрики також 71 населений пункт у Чернівецькій області, 39 – у Чернігівській, 28 – у Хмельницькій, 21 – у Дніпропетровській, по 20 – у Донецькій та Житомирській, 13 – у Кіровоградській, 12 – у Запорізькій, 10 – у Сумській, дев’ять – у Черкаській, шість – у Луганській та два – у Херсонській.

Нині ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

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Чернівці 29 липня накрила негода, затопило кілька вулиць. Автомобілі застрягали у воді, у багатьох будинках зірвало дахи і обірвало електродроти.

Дерева падали на дороги та машини, зупинявся рух усіх  тролейбусів.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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