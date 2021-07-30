31 липня Гідрометцентр прогнозує дощі з грозами на Заході та Сході країни, а також в Центрі. В інших регіонах очікується мінлива хмарність.

Детальніше про погоду в Україні на 31 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На Заході країни очікуються зливи з грозами. Вдень температура коливатиметься від +28 до +30 градусів, а вночі похолодає до відміток у +14 – +16 за Цельсієм.

У Північних областях очікується мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +28 – +30, а вночі стовпчики термометрів опустяться до відміток в +15 – +19 градусів.

У Центрі також очікуються дощі з грозами, проте в Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях буде мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +29 – +31, а вночі буде прохолодніше – від +16 до +19 за Цельсієм.

На Сході країни також варто очікувати грози. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 градусу, а вночі – від +16 до +19.

На Півдні 31 липня жарко, синоптики не прогнозують істотних опадів. Вдень повітря прогріється до +32, а вночі до +22.

У Києві опадів також не очікується, а температурні показники не суттєво відрізнятимуться від інших регіонів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +30 до +32, а вночі похолоднішає до відміток від +17 до +19.

Нагадаємо, раніше Леонід Горбань спрогнозував, що спека в Україні тримається лише перші два тижні серпня.

Після 15 числа очікується похолодання до +26° – +28°, спрогнозував народний синоптик.

А з 19 числа стовпчики термометрів поповзуть вниз та зупиняться на позначках від +21° до +23°.