104 особистий кабінет – як внести показання лічильника газу та увійти

104 – це портал для споживачів газу в Україні. За допомогою нього можна внести показники лічильника газу та звірити їх. Сервіс 104 також дозволяє оплатити тарифи за газ онлайн.

Перед початком роботи з 104 передусім необхідно пройти реєстрацію. Факти ICTV підготували інструкцію, як зареєструвати особистий кабінет і користуватися сервісом 104.

Які дані потрібні для реєстрації на 104

– назва компанії-постачальника газу;

– номер особового рахунку (в системі постачальника);

– сума останнього платежу за газ або номер лічильника газу;

– номер мобільного телефону;

– адреса електронної пошти.

На одну електронну адресу можна зареєструвати один особовий рахунок.

Розробники рекомендують під час реєстрації використовувати ПК для коректної роботи сайту і сервісів.

Після введення всіх даних система запропонує вам погодитися з умовами щодо опрацювання персональних даних. Без згоди реєстрація буде скасована.

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Наступним етапом є заповнення персональних даних, зокрема постачальника природного газу. Його необхідно вибрати із списку, а якщо його в переліку немає – це означає, що реєстрація на сайті 104 і доступ до особового рахунку неможливі.

Після введення даних перевірте вашу адресу електронної пошти. На неї буде надіслано лист з посиланням, за яким потрібно перейти.

Зазвичай лист приходить через кілька хвилин. Якщо ви реєструєтесь в період з 1 по 5 число, він може прийти через кілька годин. Якщо листа немає – пошукайте в папці Спам.

Після реєстрації в особистому кабінеті можна передати показники лічильника.

Ціни на газ у серпні 2021

У серпні базові річні ціни на газ, на які перевели усіх побутових споживачів, не зміняться і коливатимуться у діапазоні від 7,80 і до 13,50 грн за куб. м.

Найвищий серпневий тариф запропонувала споживачам компанія Енергія країни. Найменше платитимуть клієнти компаній Агросинтез Трейдінг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн) та Нафтогаз України (7,96 грн).

Загалом більшість постачальників встановили річну вартість газу на рівні 9 грн за 1 куб. м.