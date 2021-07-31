На ранок суботи, 31 липня, в Україні зафіксовано 2 251 869 випадків зараження Covid-19, а за добу – 916, з них 61 дитина, 43 медики.
Загалом з початку пандемії коронавірусу з хворобою вдалося впоратися 2 186 863 пацієнтам, а за добу – 510. Від ускладнень, пов’язаних із Covid-19, померли 52 945 українців, а за останні 24 години – 15.
За минулу добу було госпіталізовано 486 інфікованих. З початку пандемії в Україні провели 11 381 585 ПЛР-тестів, а за останні 24 години – 20 659.
Коронавірус в регіонах
За добу найбільше підтверджених випадків інфікування було зафіксовано в Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70), Дніпропетровській (56) областях, а також у місті Київ (176).
- м Київ – 176 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 56 випадків;
- Донецька область – 73 випадки;
- Житомирська область – 27 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 29 випадків;
- Івано-Франківська область – 22 випадки;
- Київська область – 39 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 85 випадків;
- Полтавська область – 28 випадків;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 34 випадки;
- Тернопільська область – 17 випадків;
- Харківська область – 70 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
Вакцинація в Україні
За минулу добу в Україні було щеплено 150 080 осіб. Одну дозу вакцини отримали 88 219 осіб, повністю імунізовано – 61 861 осіб.
З моменту початку кампанії вакцинації в країні щеплення зробили 3 525 850 осіб, з яких одну дозу отримали 3 525 848 українців, а дві дози – 2 000 356 осіб.
Джерело: МОЗ