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Факти / Україна
Дмитро Кудрявцев |

Коронавірус в Україні: зафіксовано 916 випадків зараження за добу

лікарня, коронавірус

На ранок суботи, 31 липня, в Україні зафіксовано 2 251 869 випадків зараження Covid-19, а за добу – 916, з них 61 дитина, 43 медики.

Загалом з початку пандемії коронавірусу з хворобою вдалося впоратися 2 186 863 пацієнтам, а за добу – 510. Від ускладнень, пов’язаних із Covid-19, померли 52 945 українців, а за останні 24 години – 15.

За минулу добу було госпіталізовано 486 інфікованих. З початку пандемії в Україні провели 11 381 585 ПЛР-тестів, а за останні 24 години – 20 659.

Коронавірус в регіонах

За добу найбільше підтверджених випадків інфікування було зафіксовано в Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70), Дніпропетровській (56) областях, а також у місті Київ (176).

  • м Київ – 176 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 56 випадків;
  • Донецька область – 73 випадки;
  • Житомирська область – 27 випадків;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 29 випадків;
  • Івано-Франківська область – 22 випадки;
  • Київська область – 39 випадків;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 48 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 85 випадків;
  • Полтавська область – 28 випадків;
  • Рівненська область – 12 випадків;
  • Сумська область – 34 випадки;
  • Тернопільська область – 17 випадків;
  • Харківська область – 70 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 41 випадок;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 20 випадків.

Вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні було щеплено 150 080 осіб. Одну дозу вакцини отримали 88 219 осіб, повністю імунізовано – 61 861 осіб.

З моменту початку кампанії вакцинації в країні щеплення зробили 3 525 850 осіб, з яких одну дозу отримали 3 525 848 українців, а дві дози – 2 000 356 осіб.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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