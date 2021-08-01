Російські бойовики 7 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, зокрема із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.

Бойовики запускали безпілотники і поранили бійця України.

– У районі Водяного на Приазов’ї окупанти чотири рази обстрілювали позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, – повідомили у прес-службі штабу ООС у Facebook.

Також у напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

У Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілів один український воїн зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.

– Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості, – уточнили в штабі ООС.

На обстріли окупантів наші бійці відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок, бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти на Донбасі розміщують танки, гаубиці та іншу заборонену техніку. Її зафіксували безпілотники спостерігачів ОБСЄ.

Бойовики отримують нові партії російської зброї. Серед неї – самохідні артилерійські установки, снайперські комплекси, протитанкові міни.

Напередодні президент України Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям за проявлений патріотизм та мужність під час звільнення Авдіївки – найгарячішої точки ООС.