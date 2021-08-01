ДСНС попередила про небезпечну погоду в Україні 1 серпня

Вдень 1 серпня у західних областях України очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Країну зачепить циклон Гвідо, що наразі перебуває над Польщею та Словаччиною. Він принесе дощову погоду не лише у західні, але й північні регіони України.

ДСНС попередила про І рівень небезпечності, жовтий.

– За даними Укргідрометцентру, вдень 1 серпня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий). У Київській області в найближчу годину, з утриманням вдень 1 серпня гроза, – йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Напередодні в Укргідрометцентрі передавали про спекотну погоду. Температура повітря в Україні сягатиме +34.

Синоптик Наталія Діденко також попереджає про Гвідо.

– Циклон з атмосферними фронтами зараз крутиться над Польщею та Словаччиною, дощі з грозами закидає ще й на Угорщину. Циклон має ім’я Гвідо (Guido). Завтра (1 серпня, – Ред.) атмосферний фронт цього Гвідо зачепить грозовими дощами західні області України, а також місцями північну частину. Решта нашої території належатиме сухій спекотній погоді, – написала вона на сторінці у Facebook.

Вона також додала, що температура повітря протягом дня у перший день серпня цього літа становитиме +29+32, на сході та півдні до +34. У західних областях повітря буде свіжішим на кілька градусів, +26+30.

У Києві серпень дебютуватиме спекою, максимальна температура повітря досягатиме +30. Короткочасний дощ, гроза – очікується, більш ймовірний та серйозніший – завтра ввечері.