Погода на 2 серпня – прогноз погоди на завтра

Погода у понеділок, 2 серпня, буде дощовою по всій Україні, але стовпчики термометрів покажуть до +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

Так, на заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде сонячно. Вдень від +29 до +32 тепла, а вночі від +14 до +20 градусів.

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +29 до +30 тепла, а вночі – у межах +17 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують спекотну погоду, але із грозами і дощем.

У південно-східних областях в денний час буде від +29 до +33 тепла, а вночі очікується від +15 до +21 градусів. В Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сухо. А ось на усій іншій території України очікують дощі із грозами.

Погода у Києві 2 серпня

У Києві – тепло – до +29, дощитиме та очікують на грозу.

Завтра вдень температура повітря сягне +29 тепла, а вночі буде в межах +20 градусів.

За народним календарем, 2 серпня вшановують пам’ять пророка Іллі. У народі вважається, що цього дня природа повертається “лицем до осені”, хоча спекотне літо може простояти ще довго.

Цього часу встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі на збільшення.

Народні прикмети 2 серпня

Якщо 2 серпня буде глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – очікуйте на град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – до ясної погоди.