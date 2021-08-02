День незалежності 2021: Володимир та Олена Зеленські проведуть презентацію заходів

Сьогодні, 2 серпня, стане відома концепція святкування Дня Незалежності України. Її презентують президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Разом з іншими спікерами вони поінформують про усі заплановані заходи до Дня прапора 23 серпня та Дня Незалежності 24 серпня.

Буде представлено нову нагороду – президентську відзнаку Національна легенда. Також 24 серпня в Україні відбудеться одразу два військові паради – у Києві та Одесі.

Окрім Володимира та Олени Зеленських, на форумі 2 серпня виступлять міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Їхні промови будуть присвячені культурно-мистецьким заходам до Дня Незалежності та проведенню інавгураційного саміту Кримської платформи.

День незалежності 2021

У 2021 році українці святкуватимуть 30-ту річницю незалежності. Як раніше заявляв Володимир Зеленський, урочисті заходи триватимуть три дні.

22 серпня відбудеться премія, яка відзначатиме великих українців. Також в Україну привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика, яка вважається першою українською конституцією.

23 серпня, на День прапора України, у всіх обласних центрах піднімуть великі державні прапори. Наразі у містах тривають роботи з їх встановлення.

Також 23 серпня відбудеться концерт великих українців в Оперному театрі і перший Саміт з деокупації Криму Кримська платформа.

24 серпня в Україні, окрім військових парадів, пройде великий концерт українських зірок на столичному стадіоні Олімпійський.