Голос моєї душі: на 30-річчя Незалежності у Києві виступить тенор Андреа Бочеллі

До 30-річчя Незалежності в Україні відбудеться концерт відомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Виступ матиме назву Голос моєї душі.

Про це розповіла одна із організаторок Ірина Ковальчук.

Усі зібрані кошти з благодійного концерту підуть на створення музею відомого українського живописця Івана Марчука.

Виступ пройде ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський у Києві.

Окрім Андреа Бочеллі, на святковій сцені з’являться:

– Концерт до 30-річчя Незалежності організовано за допомогою партнерів та без використання державних коштів, – зазначила Ірина Ковальчук.