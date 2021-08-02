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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Голос моєї душі: на 30-річчя Незалежності у Києві виступить тенор Андреа Бочеллі

Голос моєї душі: на 30-річчя Незалежності у Києві виступить тенор Андреа Бочеллі

До 30-річчя Незалежності в Україні відбудеться концерт відомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Виступ матиме назву Голос моєї душі.

Про це розповіла одна із організаторок Ірина Ковальчук.

Усі зібрані кошти з благодійного концерту підуть на створення музею відомого українського живописця Івана Марчука.

Виступ пройде ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський у Києві.

Окрім Андреа Бочеллі, на святковій сцені з’являться:

  • Оперні співачки, солістки Національної опери України Людмила Монастирська і Тамара Калінкіна.
  • Народна артистка України, переможниця Євробачення Джамала.
  • Народна артистка України Тіна Кароль (у супроводі Національного симфонічного оркестру).
  • Український національний хор ім. Григорія Верьовки.

– Концерт до 30-річчя Незалежності організовано за допомогою партнерів та без використання державних коштів, – зазначила Ірина Ковальчук.

Де можна побачити концерт

Головною особливістю концертної програми стане поєднання різних сенсорних почуттів за допомогою мистецтва.

За словами організаторів, концерт класичної музики отримає кольоровий вимір сприйняття реальності завдяки живопису.

– В умовах денного світла, при якому відбуватиметься концерт, на екранах оживуть відео з анімованими картинами Івана Марчука, – розповіла Ірина Ковальчук.

Подія відбудеться о 17.00 24 серпня на столичній площі Конституції.

Сцену буде встановлено біля Церемоніальної резиденції президента – Маріїнського палацу.

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