Сайт Факти ICTV запускає голосування за найвизначніші події в історії України

Сайт Факти ICTV запускає голосування за знакові події в історії України, приурочене до 30-ї річниці незалежності України.

Ми пропонуємо вам обрати зі списку 100 подій в історії нашої держави п’ять найвизначніших.

Прочитати про 100 найважливіших подій в історії України та віддати свій голос можна тут.

Голосування розпочинається 2 серпня і триватиме до 20 серпня, після чого ми підіб’ємо підсумки і назвемо 10 найбільш знакових подій.

Проголошення незалежності чи Революція гідності? Ухвалення Конституції чи Революція на граніті? Лише ви обираєте події, які є найважливішими в історії нашої країни.

Експерти спецпроекту

Для того, щоб скласти список зі 100 найважливіших подій в історії України, Факти ICTV опитали істориків та відомих медіаособистостей.

У опитуванні взяли участь:

Алім Алієв (заступник генерального директора Українського інституту);

Олег Бажан (кандидат історичних наук, дослідник історії української діаспори);

Ольга Балицька (депутат КМДА);

Олександр Богуцький (CEO Starlight Media);

Павло Гай-Нижник (доктор історичних наук);

Лілія Гриневич (екс-міністр освіти та науки України);

Ярослав Грицак (доктор історичних наук, професор Українського католицького університету);

Володимир Дмитрук (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НАН України);

Ігор Ісіченко (церковний та громадський діяч, архієпископ-емерит);

Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова на ICTV);

Олександра Коваль (українська громадська діячка, екс-президент ГО Форум видавців);

Ганна Марущенко (очільниця Фундації регіональних ініціатив);

Тамара Марценюк (доцентка кафедри соціології, гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини);

Юрій Мицик (доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України);

Володимир Молчанов (старший науковий співробітник Інституту історії НАН України);

Олександр Мусієнко (керівник центру військово-правових досліджень);

Ігор Рейтерович (керівник політико-правових програм українського Центру суспільного розвитку);

Ольга Сагайдак (мистецтвознавець);

Юрій Скіра (кандидат історичних наук);

Олександр Солонтай (керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти);

Тарас Тополя (соліст гурту Антитіла);

Володимир Фесенко (голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента);

Максим Черкашин (співорганізатор музичного фестивалю Файне місто, керівник громадської організації Освітньо-аналітичнй центр);

Юрій Юзич (історик, голова Наглядової ради Пласт – НСОУ);

Василь Яблонський (кандидат історичних наук);

Олеся Яхно (політтехнолог, кандидат політичних наук);

Долучайтеся і ви до голосування. Давайте разом визначимо, які події мали доленосний вплив на хід історії країни.