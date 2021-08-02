Український режисер Катерина Царик презентувала заходи до Дня державного прапора. Про це вона розповіла на форумі Україна 30. Імідж України.

Катерина Царик зазначила, що прапор – це символ нашої єдності, тому спеціально до 23 серпня в географічному центрі України буде зведено монумент – флагшток. Навколо нього буде 24 крила, які символізують області України, зокрема і Крим.

– На цьому місці відбудеться урочисте підняття прапора за участю президента України Володимира Зеленського. Одночасно по всій країні на найбільших площах піднімуть прапор нашої держави, – зазначила Царик.

Спеціально для цього розробили акцію для деяких міст, яка допоможе зробити свято більш легким і привити любов до нашого прапора.

– Сім акцій, сім міст, які підготують спеціальний флешмоб до Дня державного прапора України. Також ми закликаємо всіх громадян сфотографуватися або зняти відео разом з цим символом і поділитися в будь-яких соціальних мережах, щоб в цей день все стало жовто-блакитним, – підсумувала режисер.

24 серпня громадяни нашої країни відзначать важливе свято – День Незалежності України. У 2021 році виповнюється 30 років незалежності нашої держави. Святкові події пройдуть в Києві на Хрещатику, на річці Дніпро та в місті Одеса.

До проведення урочистих заходів залучено понад п’ять тисяч особистісного складу, 100 літальних апаратів і 400 одиниць озброєння та техніки. Детальніше про те, як пройде військовий парад – читайте на Фактах ICTV.