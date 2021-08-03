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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Лише на 10 днів: Залужний заборонив відвідувати зону ООС посадовцям і назвав причину

оос, українські військові

В Україні ввели тимчасову заборону на відвідування зони ООС посадовими особами.

Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тимчасова заборона діятиме 10 днів.

Причиною такого рішення є процес прийому-передачі посади командувача операції Об‘єднаних сил.

28 липня новим командувачем ООС, згідно з наказом президента Володимира Зеленського, став Олександр Павлюк.

– Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави, – зазначив Валерій Залужний.

Таким чином запланований на 3 серпня візит голови ВР Дмитра Разумкова було скасовано.

Спікер парламенту планував ознайомитися з поточною політикою безпеки і оперативною ситуацією в ООС.

Також у планах Дмитра Разумкова було спілкування з військовослужбовцями української армії та місцевими жителями прифронтових територій.

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