У Первомайську зірвало нещодавно відремонтований дах з будинку суду. Вітер розніс документи вулицею. За словами суддів – це були архівні справи, які не мали цінності. Документи у місті збирали до ранку.

Сильний вітер повалив кілька дерев, заблокувавши дороги. Рятувальники розчищали шляхи у Первомайську, Арбузинці та Южноукраїнську.

– Співробітники розпиляли та прибрали гілки дерев, які впали на ВАЗ. Також звільнили проїжджу частину дороги, – повідомила речник ГУ ДСНС в Миколаївській області Іляна Пацюк.

Такі буревії, як на Миколаївщині, можуть стати буденністю.

Дослідники надали кліматичний прогноз для України і світу на найближчі 50-100 років.

За повідомленням українських кліматологів, за останні 100 років середня температура повітря в країні піднялася на 1,2 градуса. Це трохи більше, ніж в середньому у світі, там підвищення становить 1,1 градуса.

За найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують спеціалісти.

Високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, що перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід.

Воно принесе спекотне, а головне – сухе літо.

Зливи, що останнім часом спостерігаються в Україні, не зможуть врятувати її від сухого ґрунту.