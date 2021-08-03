Погода в Україні в середу, 4 серпня, буде спекотною. На півдні буде до +31 тепла, а в західних і центральних областях очікуються грозові дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у всіх західних областях пройдуть дощі з грозами. Очікується від +23 до +26 тепла вдень, а вночі від +13 до +15 градусів.

У центральних і північних областях стовпчики термометрів покажуть вдень від +25 до +28 тепла, а вночі від +13 до +17 градусів. Дощі з грозами очікуються у Вінницькій та Житомирській областях.

На південному сході України буде тепліше. Вдень температура повітря буде від +27 до +31 тепла, а вночі очікується від +15 до +23 градусів.

У Києві буде від +25 до +27 вдень, а вночі температура опуститься до +15 градусів.

Нагадаємо, раніше дослідники надали кліматичний прогноз для України та світу на найближчі 50-100 років.

Згідно з ним, в найближчі 50-100 років клімат в Україні стане більш сухим.

Високотемпературні сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються в пустелі та напівпустелі. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу України на північний захід.