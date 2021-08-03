Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Максим Зайченко |

Спека до +31 і грозові дощі на заході: погода в Україні на 4 серпня

Спека до +31 і грозові дощі на заході: погода в Україні на 4 серпня

Погода в Україні в середу, 4 серпня, буде спекотною. На півдні буде до +31 тепла, а в західних і центральних областях очікуються грозові дощі. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, у всіх західних областях пройдуть дощі з грозами. Очікується від +23 до +26 тепла вдень, а вночі від +13 до +15 градусів. 

У центральних і північних областях стовпчики термометрів покажуть вдень від +25 до +28 тепла, а вночі від +13 до +17 градусів. Дощі з грозами очікуються у Вінницькій та Житомирській областях. 

На південному сході України буде тепліше. Вдень температура повітря буде від +27 до +31 тепла, а вночі очікується від +15 до +23 градусів. 

погода 4 августа

У Києві буде від +25 до +27 вдень, а вночі температура опуститься до +15 градусів. 

Нагадаємо, раніше дослідники надали кліматичний прогноз для України та світу на найближчі 50-100 років.

Згідно з ним, в найближчі 50-100 років клімат в Україні стане більш сухим.

Високотемпературні сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються в пустелі та напівпустелі. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу України на північний захід.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка