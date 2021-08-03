Циклон Henri принесе дощі і штормовий вітер: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

Вже завтра в Україні зміниться погода. Циклон принесе дощі та штормовий вітер: синоптик попередила про різку зміну температури.

Все через циклон Henri, який здійме штормовий вітер і стане причиною сильних опадів.

Зокрема завтра, 4 серпня, фронти принесуть у західну частину України короткочасні, але потужні дощі із грозами.

– Спочатку несміливо, місцями, а надвечір опадів побільшає і дощі також пройдуть на Вінниччині, Житомирщині, у західних районах Одещини. На решті території України переважатиме суха погода, – написала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За даними експерта, температура повітря завтра, 4 серпня, розподілиться нерівномірно.

На сході та півдні переважатиме спека – 32 градуси вище нуля.

У західних областях буде найсвіжіше – до +26 градусів.

Північ та центр мають очікувати на +29 градусів.

Вітер в Україні буде південно-східний та південний, невеликий або помірний.

– Шансів на дощ побільшає у п’ятницю та вночі у суботу. 5-6 серпня відчутно посилиться вітер, ймовірно, навіть до штормових значень, – попередила синоптик.

У серпні 2021 року українці відпочиватимуть більше, ніж зазвичай. У останній місяць літа передбачено десять офіційних неробочих днів. Аби погода не зіпсувала плани, слідкуйте за календарем.

Джерело: синоптик Наталка Діденко