Циклон Henri принесе дощі і штормовий вітер: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

Вже завтра в Україні зміниться погода. Циклон принесе дощі та штормовий вітер: синоптик попередила про різку зміну температури.
Все через циклон Henri, який здійме штормовий вітер і стане причиною сильних опадів.
Зокрема завтра, 4 серпня, фронти принесуть у західну частину України короткочасні, але потужні дощі із грозами.
– Спочатку несміливо, місцями, а надвечір опадів побільшає і дощі також пройдуть на Вінниччині, Житомирщині, у західних районах Одещини. На решті території України переважатиме суха погода, – написала синоптик Наталія Діденко у Facebook.
За даними експерта, температура повітря завтра, 4 серпня, розподілиться нерівномірно.
На сході та півдні переважатиме спека – 32 градуси вище нуля.
У західних областях буде найсвіжіше – до +26 градусів.
Північ та центр мають очікувати на +29 градусів.
Вітер в Україні буде південно-східний та південний, невеликий або помірний.
– Шансів на дощ побільшає у п’ятницю та вночі у суботу. 5-6 серпня відчутно посилиться вітер, ймовірно, навіть до штормових значень, – попередила синоптик.
У серпні 2021 року українці відпочиватимуть більше, ніж зазвичай. У останній місяць літа передбачено десять офіційних неробочих днів. Аби погода не зіпсувала плани, слідкуйте за календарем.
Джерело: синоптик Наталка Діденко