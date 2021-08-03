Забув вказати: кожен шостий чиновник подає неправдиві декларації про доходи

У кожній шостій перевіреній декларації українські чиновники допускають серйозне порушення — а саме забувають повідомити про кошти на суму від 237 тис. грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 2017 по 2019 рік перевірило 2 123 декларацій чиновників. У 99% випадків, а це у 2 106 чиновників, виявили порушення.

У 2019-му НАЗК виявило 1 469 неправдивих декларацій – це найбільша цифра за останні чотири роки. Для порівняння, у 2018 році було виявлено 469 неправдивих декларацій, а у 2017 – 141.

Щодо кількості перевірок у 2020 році, число знайдених помилок зменшилася зі 99% до 96%.

На посадовців, які подають неправдиву інформацію, а також не декларують кошти понад 593 тис. грн чекає кримінальна відповідальність.

Решта порушень або неточностей у звітах посадовців — це не подані вчасно або взагалі декларації, неповідомлення про суттєві зміни майнового стану та несуттєві помилки та одруківки.

У деклараціях українських посадовців відтепер повинна відображатися також інформація про відсутність у них громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на її території.

Відповідний указ №305/2021 підписав президент Володимир Зеленський. Цим документом він ввів у дію рішення РНБО від 16 липня Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства.

Джерело: Опендатамедіа