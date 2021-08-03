Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Зеленський привітав Аллу Черкасову із бронзою

Зеленський привітав Аллу Черкасову із бронзою

Президент Володимир Зеленський привітав українську спортсменку Аллу Черкасову із бронзовою медаллю з греко-римської боротьби на Олімпійських іграх.

Українка перемогла японку Сару Досьо.

– Сьома медаль української збірної на Олімпіаді в Токіо. Алла Черкасова здобула бронзу з вільної боротьби в категорії до 68 кг. Вітаємо й пишаємося, – написав Зеленський у Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

У півфіналі Алла програла чемпіонці світу Тамірі Менса з США, яка в підсумку завоювала золоту медаль Олімпіади-2020.

Алла Черкасова стала чемпіонкою світу у 2018 році. Вона також виборола чемпіонство Європи-2019.

В неї – бронзові та срібні медалі інших континентальних і світових турнірів.

Для української збірної в Токіо це вже шоста бронзова нагорода. Також в активі українців одне срібло.

Читайте
Олімпіада-2020: Фєдіна та Савчук вийшли до фіналу з артистичного плавання

Фото: НОК України

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка