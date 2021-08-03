Зеленський привітав Аллу Черкасову із бронзою

Президент Володимир Зеленський привітав українську спортсменку Аллу Черкасову із бронзовою медаллю з греко-римської боротьби на Олімпійських іграх.

Українка перемогла японку Сару Досьо.

– Сьома медаль української збірної на Олімпіаді в Токіо. Алла Черкасова здобула бронзу з вільної боротьби в категорії до 68 кг. Вітаємо й пишаємося, – написав Зеленський у Instagram.

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У півфіналі Алла програла чемпіонці світу Тамірі Менса з США, яка в підсумку завоювала золоту медаль Олімпіади-2020.

Алла Черкасова стала чемпіонкою світу у 2018 році. Вона також виборола чемпіонство Європи-2019.

В неї – бронзові та срібні медалі інших континентальних і світових турнірів.

Для української збірної в Токіо це вже шоста бронзова нагорода. Також в активі українців одне срібло.

Фото: НОК України