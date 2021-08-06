Участь у саміті Кримська платформа підтвердили вже 32 держави – Кулеба

На першому саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня, будуть присутні представники 32 держав.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Його офіційний візит до Сполучених Штатів триває.

– У Вашингтоні на усіх зустрічах теж величезна підтримка Кримській платформі. Все лише починається, – додав Кулеба.

Яка саме країна стала 32-м учасником саміту, він не уточнив.

Наразі відомо, що напередодні свята незалежності Україну відвідають уповноважені представники таких держав, як США, Велика Британія, Польща, Туреччина, Франція, Словаччина, Нідерланди, Литва, Естонія, Канада, Молдова та інші.

Також на саміті Кримська платформа будуть присутні представники Європейського Союзу та Ради Європи.

Кримська платформа

Саміт Кримська платформа відбудеться у переддень 30-річчя Незалежної України, 23 серпня.

Наразі триває підготовка до міжнародної зустрічі: текст декларації за підсумками саміту Кримської платформи знаходиться на фінальній стадії узгодження.

Ідею про створення Кримської платформи як майданчика для міжнародного обговорення рішень щодо деокупації півострова з’явилася на початку року.

26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, що передбачав утворення Організаційного комітет з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Постійний представник президента України в АРК і Севастополі Антон Кориневич запевнив, що Кримська платформа працюватиме доти, поки півострів не повернеться під контроль України.

Водночас МЗС України очікує, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи.