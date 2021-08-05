З 5 серпня в Україні змінюються правила перетину кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на сході України та на адміністративній межі з півостровом Крим.

Нові умови діятимуть для іноземців та громадян України. Їх запровадили для запобігання поширенню коронавірусу.

Як зміняться правила перетину українського кордону з 5 серпня, читайте у матеріалі.

Умови перетину кордону України – що зміниться з 5 серпня

Самоізоляція

Всі, хто в’їжджають на територію України, після 5 серпня – як українці, так і іноземці, повинні пройти самоізоляцію. Триває вона 10 днів і розпочинається через 72 год після того, як людина перетнула кордон чи контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ).

Для проходження самоізоляції потрібно завантажити та активувати мобільний додаток Вдома.

Під самоізоляцію не підпадають:

неповнолітні особи;

українці, які покинули територію країни до 4 серпня;

особи, які мають сертифікат про повну вакцинацію;

українці, які отримали одну дозу вакцини, і мають відповідний документ;

співробітники міжнародних організацій та члени іноземних делегацій;

члени дипломатичних чи консульських установ іноземних держав чи інших міжнародних організацій, які мають акредитацію в Україні;

військові ЗСУ або країн-членів НАТО, які прибувають в Україну з робочим візитом;

учасники ЗНО або особи, які мають намір вступити до вітчизняних закладів освіти, а також їхні батьки чи інші законні представники;

водії та члені екіпажів, які займаються регулярними перевезеннями.

Самоізоляцію можна не проходити або припинити особам, які після в’їзду на територію України отримали негативний результат Covid-тесту.

В’їзд з ОРДЛО та Криму

Громадяни, які прибувають в Україну з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також з Криму та Севастополя також повинні пройти самоізоляцію.

Дозволяється не проходити:

особам до 18 років;

членам міжнародних організацій чи місій;

учасникам ЗНО;

особам, які мають намір вступити до українських навчальних закладів, та їхнім законним представникам;

особам, які здобувають освіту в Україні;

громадянам, які пройшли повну вакцинацію та мають відповідний сертифікат;

особам, які хочуть отримати щеплення в Україні та мають запрошення;

українцям, які отримали одну дозу вакцини, і мають відповідний документ.

Для осіб, які прибувають з ОРДЛО та півострову Крим також діє правило про те, що самоізоляцію можна скасувати чи завершити після отримання негативного тесту.

В’їзд для іноземців

В’їзд для іноземців в Україну як і раніше здійснюється за наявності страхування від коронавірусу, термін дії якого має поширюватися на весь період перебування на території України.

Крім цього, громадяни іноземних країн повинні надати результат негативного тесту на коронавірус або сертифікат про повну вакцинацію.

Умови в’їзду для громадян, які прибувають з Росії та Індії

Для громадян, які прибувають в Україну з Індії та Росії, термін ізоляції довший. Якщо людина перебувала на території РФ чи Індії протягом семи днів, їй необхідно провести 14 днів на самоізоляції.

Вона розпочинається з моменту в’їзду на територію України. Водночас самоізоляція для таких громадян не може бути припинена достроково навіть за наявності негативного тесту.