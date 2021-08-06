Погода на 7 серпня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 7 серпня в Україні буде помірно теплою, в деяких областях очікуються дощі з грозами.

Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 7 серпня – у матеріалі Фактів ICTV.

На сході в усіх областях теплі дощі з грозами: нічна температура до 22°, вдень до 32°.

На заході без опадів, однак прохолодно: денна температура становитиме до 26°, вночі до 11°.

На півдні дощитиме, місцями грози: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 30°, вночі до 21°.

На півночі переважно сонце, дощитиме на Сумщині: вдень подекуди до 27°, вночі до 18°.

У центрі у всіх областях дощі: вночі до 20°, вдень до 28°.

У Києві синоптики прогнозують суху погоду: до 26° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 17°.

Синоптики повідомляють, що погода в Україні до кінця літа буде спекотною, однак не обійдеться без дощів.

Водночас перший “подих осені” у повітрі ненадовго відчується після 18 серпня.