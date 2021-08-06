У Києві пройдуть навчальні збори за участі військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони столиці. Триватимуть вони від суботи 7 серпня до п’ятниці 13 серпня.
Наказ провести військові збори у столиці видав головнокомандувач Збройних сил України.
У період з 10 до 12 серпня учасники відпрацьовуватимуть використання холостих набоїв та вибухових пристроїв, призначених спеціально для навчань. Тому жителів столиці просять не лякатися.
Військові збори планують провести на таких локаціях:
- вулиця Велика окружна навпроти ЖК Міністерський;
- проспект Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської РДА;
- вулиця Промислова, 4, ТЕЦ-5.
Два штаби розгорнуть у будівлях Голосіївської та Солом’янської РДА.
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Джерело: Шевченківська РДА