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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У Києві військовозобов’язаних і резервістів тероборони викликають на навчальні збори – дати

військові

У Києві пройдуть навчальні збори за участі військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони столиці. Триватимуть вони від суботи 7 серпня до п’ятниці 13 серпня.

Наказ провести військові збори у столиці видав головнокомандувач Збройних сил України.

У період з 10 до 12 серпня учасники відпрацьовуватимуть використання холостих набоїв та вибухових пристроїв, призначених спеціально для навчань. Тому жителів столиці просять не лякатися.

Військові збори планують провести на таких локаціях:

  • вулиця Велика окружна навпроти ЖК Міністерський;
  • проспект Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської РДА;
  • вулиця Промислова, 4, ТЕЦ-5.

Два штаби розгорнуть у будівлях Голосіївської та Солом’янської РДА.

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Джерело: Шевченківська РДА

Фото: Міноборони

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