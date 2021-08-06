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Факти / Україна
Максим Зайченко |

В Україні через негоду без світла залишилися 440 населених пунктів

електроенергія

Станом на ранок 6 серпня в Україні через негоду без світла залишилися 440 населених пунктів. Найбільше – в Хмельницькій області.

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

Причиною відключення електрики в населених пунктах стали дощі, грози та сильні пориви вітру. 

– В результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 440 населених пунктів у 8 областях (Хмельницька – 206, Київська – 63, Тернопільська – 42, Чернівецька – 39, Львівська – 36, Вінницька – 29 Житомирська – 23 і Кіровоградська – 2), – повідомили у відомстві. 

 До відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

Погода в Україні на вихідні 

Погода в Україні на вихідні 7-8 серпня буде нестабільною. У частині регіонів очікується сонячна погода, а в інших можливі дощі з грозами.

Детальніше про те, якою буде погода в областях України в суботу та неділю – читайте в матеріалі.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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