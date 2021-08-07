Погода на 8 серпня – прогноз погоди на завтра

Погода у неділю, 8 серпня, буде сухою і теплою. Стовпчики термометрів покажуть до +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Найжаркіша температура – в східних і південних областях.

Так, на заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде сонячно. Вдень від +25 до +28 тепла, а вночі від +10 до +15 градусів.

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27 до +29 тепла, а вночі – у межах +16 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують спекотну погоду.

У південно-східних областях в денний час буде від +29 до +34 тепла, а вночі очікується від +13 до +21 градусів. В Харківській, Луганській і Донецькій пройдуть дощі з грозами. А ось на усій іншій території України буде сухо.

Погода у Києві 8 серпня

У Києві – тепло – до +28, дощ не очікують.

Завтра вдень температура повітря сягне +29 тепла, а вночі буде в межах +20 градусів.

Народні прикмети 8 серпня

У народі 8 серпня відзначають Єрмолаєв день. Вважалося, що в цей день роса набуває особливо цілющої сили, яка передається травам, а тому саме час їх збирати.