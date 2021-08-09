Перед поверненням додому українським туристам не обов’язково робити тест на коронавірус до вильоту, а якщо такий тест зробений і він виявиться позитивним – самоізоляцію доведеться відбути у Чорногорії власним коштом.

В посольстві України у Чорногорії нагадали, що тести або самоізоляцію при поверненні додому в Україну вимагаються лише від тих, хто ще не пройшов повний курс щеплення, і тест не обов’язково робити заздалегідь.

– Важливо! До уваги наших туристів в Чорногорії!Якщо ви не маєте вакцинації, ви можете зробити експрес- або ПЛР-тест, щоб не йти на самоізоляцію, безпосередньо в Україні, після проходження кордону. Так зазначено в нових змінених правилах. Оскільки Україна тестів не вимагає, Чорногорія не робить безкоштовні ПЛР-тести для повернення, – зазначив посол України у Чорногорії Михайло Шматов.

Він розповів також, що українці, які вирішують зробити тест перед вильотом додому, повинні бути готові до сценарію, що він виявиться позитивним.

– Ваші дані вносять до інформаційної системи і ви не зможете залишити територію країни. Тому, що якщо ви здаєте тест в Чорногорії, який виявиться позитивним, будьте готові фінансово і організаційно пробути тут на самоізоляції, – зазначив посол.

За його словами, у Чорногорії зараз перебуває дуже багато українських туристів.