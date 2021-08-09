9 серпня в світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу. Його проголосила майже 27 років тому, 23 грудня 1994 року, своєю резолюцією Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй задля солідарності з корінними народами.

За даними ООН, до корінних народів належить 370 млн осіб у 90 країнах.

В Україні такими є кримські татари, караїми та кримчаки. За приблизними підрахунками – це понад 352 тис. осіб.

Майже 46,2% від своєї чисельності кримськотатарський народ втратив під час депортації 18-20 травня 1944 року.

Згідно з офіційними радянськими переписами, з Криму поїздами вивезли тоді 191 044 людини. За інформацією самоперепису татар, до республік Середньої Азії в ті дні перевезли 423 100 осіб.

Шість років тому, 12 листопада 2015 року, Верховна Рада визнала депортацію кримських татар у травні 1944 року геноцидом.

Відзначення Міжнародного дня корінних народів світу цьогоріч є особливим для України, адже трохи більше місяця тому, 1 липня, парламент ухвалив закон Про корінні народи, а набув чинності він вже 23 липня 2021 року.

До цього часу в Україні не було спеціального закону, який би визначав правовий статус корінного народу та встановлював би чіткі гарантії реалізації останнім права на самовизначення.

Доручення розробити закон для визначення та закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України діяло від 20 березня 2014 року, коли парламентарі проголосували за постанову №1140-VII щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі Української держави.

Тепер в ухваленому Радою законі визначено, що корінний народ – це автохтонна етнічна спільнота, яка є носієм самобутньої мови та культури, і яка сформувалася на території України.

Відповідно до документу корінні народи України мають право:

на самовизначення у складі України,

встановлення свого політичного статусу в межах Конституції та законів України,

вільне здійснення свого економічного, соціального та культурного розвитку,

на самоврядування,

збереження та зміцнення своїх особливих політичних, правових, соціальних та культурних інститутів, зберігаючи при цьому свою участь в економічному, соціальному та культурному житті тощо.

Держава гарантує захист корінних народів України від актів геноциду чи будь-яких інших актів колективного примусу чи насильства.

Будь-яка дискримінація корінних народів України під час реалізації ними своїх прав забороняється.