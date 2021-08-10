На деяких в’їздах до Києва виставили блокпости та бронетехніку

У Києві розпочалася активна фаза командно-штабних навчань, до яких залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.

Через навчання на деяких в’їздах до столиці виставили блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки та кінологічних розрахунків.

— Розгорнуто командний пункт управління, який перебуває в єдиній комунікаційній системі з органами управління усіх складових сектору безпеки та оборони України, що задіяні у навчаннях, – повідомили у МВС.

Навчання передбачають охорону критично важливих об’єктів, бойові завдання, забезпечення надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримку правопорядку та безпеки в столиці. Вони триватимуть до 13 серпня.

Масштабні військові навчання на Миколаївщині

У Миколаївській області 9 серпня стартували масштабні військові навчання на полігоні Широкий лан.

Тут тренується винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація, яка відпрацьовує висадку десанту та ракетні стрільби.

Під час навчань на полігоні Широкий лан випробували також реактивні артсистеми і протитанкові ракетні комплекси Джавелін, Стугна та Корсар.