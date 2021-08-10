Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пропонує розмістити підрозділи американських військ в Україні.

Таку ідею він озвучив 10 серпня в США, де перебуває із робочим візитом.

Під час зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом Резніков наголосив на важливості розширення безпекового пакету для України.

На переконання міністра, перш за все, це можна зробити за рахунок розгортання сил протиповітряної оборони (ППО).

– Можна навіть розмістити американські підрозділи. Наше законодавство це дозволяє, – зауважив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Питання протиповітряної оборони міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже порушував під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва 6 травня.

Глава МЗС обговорив із Блінкеном питання надання Україні військової підтримки, зокрема систем ППО та антиснайперських технологій.

Крім того, Кулеба акцентував на увагу не лише на отриманні підтримки від США, але й на питаннях купівлі, щоб партнерські відносини між державами були взаємовигідними.

Трохи пізніше міністр оборони Андрій Таран повідомив про те, що Україна працює над створенням протиракетної оборони та розглядає можливості придбання системи на кшталт Залізного купола.

У липні перший заступник міністра МЗС України Еміне Джапарова наголосила на тому, що Росія реконструює в Криму інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. За її словами, на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї.

Про наміри РФ розмістити в Криму ядерну зброю попередив американських колег і міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час свого робочого візиту до США 10 серпня.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій