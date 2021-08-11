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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Фінансували провокації: СБУ заблокувала мережу підпільних криптообмінників у Києві

Фінансували провокації: СБУ заблокувала мережу підпільних криптообмінників у Києві

Служба безпеки України припинила діяльність підпільних криптообмінників у столиці через які фінансували провокації в Києві на День Незалежності України.

За даними СБУ, через нелегальні обмінники криптовалюти проводили до 30 млн грн. Частина з цих грошей йшла на фінансування провокацій до 24 серпня.

Нелегальні обмінники користувалися значним попитом, адже давали змогу проводити платежі анонімно, системно виводити тіньові кошти та перевести в готівку.

Користувачами обмінників здебільшого були фізичні особи, які отримували кошти із електронних гаманців країни-агресора, які здебільшого заборонені в Україні.

До них належать такі гаманці як Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney та інші.

Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України, – зазначили у СБУ.

СБУ повідомила, що з початку року послугами незаконного криптообмінника скористувались понад 1 тис. “клієнтів”.

За свої послуги зловмисники отримували від 5% до 10% від суми переказу.

Працівники Служби безпеки провели п’ять обшуків у так званих “офісах” в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва.

СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност
СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност
СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност
СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност
СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност
СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност
Фінансували провокації: СБУ заблокувала мережу підпільних криптообмінників у Києві / 3 фотографии

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності обмінників, спеціальні мобільні термінали з програмним забезпеченням для приховування місця свого перебування, печатки, документи та готівка.

Наразі слідчі дії тривають.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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