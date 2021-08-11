СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност

Служба безпеки України припинила діяльність підпільних криптообмінників у столиці через які фінансували провокації в Києві на День Незалежності України.

За даними СБУ, через нелегальні обмінники криптовалюти проводили до 30 млн грн. Частина з цих грошей йшла на фінансування провокацій до 24 серпня.

Нелегальні обмінники користувалися значним попитом, адже давали змогу проводити платежі анонімно, системно виводити тіньові кошти та перевести в готівку.

Користувачами обмінників здебільшого були фізичні особи, які отримували кошти із електронних гаманців країни-агресора, які здебільшого заборонені в Україні.

До них належать такі гаманці як Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney та інші.

– Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України, – зазначили у СБУ.

СБУ повідомила, що з початку року послугами незаконного криптообмінника скористувались понад 1 тис. “клієнтів”.

За свої послуги зловмисники отримували від 5% до 10% від суми переказу.

Працівники Служби безпеки провели п’ять обшуків у так званих “офісах” в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва.

Фінансували провокації: СБУ заблокувала мережу підпільних криптообмінників у Києві / 3 фотографии

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності обмінників, спеціальні мобільні термінали з програмним забезпеченням для приховування місця свого перебування, печатки, документи та готівка.

Наразі слідчі дії тривають.