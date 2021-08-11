СБУ заблокувала криптообмінники через які фінансували провокації до Дня Незалежност

Служба безпеки України припинила діяльність підпільних криптообмінників у столиці через які фінансували провокації в Києві на День Незалежності України.
За даними СБУ, через нелегальні обмінники криптовалюти проводили до 30 млн грн. Частина з цих грошей йшла на фінансування провокацій до 24 серпня.
Нелегальні обмінники користувалися значним попитом, адже давали змогу проводити платежі анонімно, системно виводити тіньові кошти та перевести в готівку.
Користувачами обмінників здебільшого були фізичні особи, які отримували кошти із електронних гаманців країни-агресора, які здебільшого заборонені в Україні.
До них належать такі гаманці як Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney та інші.
– Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України, – зазначили у СБУ.
СБУ повідомила, що з початку року послугами незаконного криптообмінника скористувались понад 1 тис. “клієнтів”.
За свої послуги зловмисники отримували від 5% до 10% від суми переказу.
Працівники Служби безпеки провели п’ять обшуків у так званих “офісах” в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва.
Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності обмінників, спеціальні мобільні термінали з програмним забезпеченням для приховування місця свого перебування, печатки, документи та готівка.
Наразі слідчі дії тривають.