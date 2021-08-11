Уночі 11 серпня на 90-му році життя помер останній онук письменника Івана Франка Роланд Франко.
Про це повідомили в Міжнародному фонді Івана Франка.
– Колектив глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися.
Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне, – зазначили в Міжнародному фонді.
Роланд Франко – український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч, популяризатор творчості Івана Франка. Кандидат технічних наук.
Народився 28 березня 1932 року у Львові. Був онуком Івана Франка, сином Тараса Франка, братом Зеновії Франко.
У 1993-1996 роках був радником із питань науки в Посольстві України у Великій Британії.
Завдяки його клопотанню в 1996 році Україна безкоштовно отримала від МЗС Великої Британії науково-дослідну станцію Фарадей (нині станція Академік Вернадський) в Антарктиці.
Роланда Франка називали хресним батьком української антарктичної станції.
Із 2015 року був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка.
Джерело: Міжнародний фонд Івана Франка