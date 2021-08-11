Уночі 11 серпня на 90-му році життя помер останній онук письменника Івана Франка Роланд Франко.

Про це повідомили в Міжнародному фонді Івана Франка.

– Колектив глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися.

Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне, – зазначили в Міжнародному фонді.