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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Помер останній онук Івана Франка

Роланд Франко

Уночі 11 серпня на 90-му році життя помер останній онук письменника Івана Франка Роланд Франко.

Про це повідомили в Міжнародному фонді Івана Франка.

– Колектив глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися.

Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне, – зазначили в Міжнародному фонді.

Роланд Франко – український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч, популяризатор творчості Івана Франка. Кандидат технічних наук.

Народився 28 березня 1932 року у Львові. Був онуком Івана Франка, сином Тараса Франка, братом Зеновії Франко.

У 1993-1996 роках був радником із питань науки в Посольстві України у Великій Британії.

Завдяки його клопотанню в 1996 році Україна безкоштовно отримала від МЗС Великої Британії науково-дослідну станцію Фарадей (нині станція Академік Вернадський) в Антарктиці.

Роланда Франка називали хресним батьком української антарктичної станції.

Із 2015 року був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка.

Джерело: Міжнародний фонд Івана Франка

Фото: Міжнародний фонд Івана Франка

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