В окупованому Криму винесли 222 незаконні вироки за ухилення від служби у ЗС РФ

У Криму за 7 місяців 2021 року кількість кримінальних справ, що відкрили окупанти за ухилення від незаконного призову до армії РФ, зросла на третину. Наразі їх 244.

Незаконний вирок вже винесли у 222 з них, ще 22 розглядаються.

– У КПГ є тексти 143 вироків. Так, в одному з них кримчанину дали умовне позбавлення волі на 8 місяців, 2 вироки – примусові роботи, та інші 140 вироків – штрафи від 5 до 80 тисяч рублів (1 800 – 29 тис. грн), – розповів аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

Він додав, що вирок за ухилення від військової служби не передбачає звільнення від неї після відбуття покарання або сплати штрафу.

Через рік після вироку гаситься судимість, і військовозобов’язаний знову призивається.

– Нам відомо не менше двох фактів, коли раніше засуджені за ухилення повторно намагалися уникнути призову, – додав Сєдов.

Він нагадав, що примус до військової служби мешканців окупованих територій прирівнюють до воєнного злочину.

Дані за примусовий призов та покарання за ухилення від нього у Криму правозахисники подавали ще у 2018 році до Міжнародного кримінального суду.

За його словами, правозахисники прогнозують подальше зростання випадків ухилення мешканців півострова від призову до армії держави-окупанта. КПГ радять за можливістю не набувати громадянства РФ, щоб уникнути служби в армії РФ.

За інформацією КПГ, на кінець липня 2021 року в Криму проведено 13 кампаній з призову до ЗС РФ. За цей час призвано до армії Росії близько 31 тисячу мешканців окупованого півострова.

13 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав глобальною загрозою наміри Російської Федерації розмістити в окупованому Криму ядерну зброю.

Кулеба запевнив, що Україна активно інформує про це міжнародну спільноту для того, щоб вжити спільних контрзаходів.

Джерело: Суспільне Крим