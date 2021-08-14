Президент Володимир Зеленський зобов’язав кандидатів на посади керівників місцевих державних адміністрацій надавати копію державного сертифікату про рівень володіння українською мовою.

Згідно з президентським указом від 13 серпня (№360 / 2021), порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, вимагатиме підтвердження володіння державною мовою.

– Сертифікат, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови, – такою інформацією доповнили указ.

Тим часом Національна комісія зі стандартів державної мови спростить процедуру іспиту на визначення рівня володіння українською мовою для осіб, які претендують на посади, пов’язані з державною службою. Про це напередодні повідомила член комісії Ольга Шевчук-Клюжева. За її словами, етапи складання іспиту залишаються незмінними.

Кандидати на посаду державної служби повинні зареєструватися у системі та прийти на іспит. Результати стануть відомими протягом 15 календарних днів, а комісія внесе дані у Реєстр державних сертифікатів.