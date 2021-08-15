Дощі тільки в Західних областях: прогноз погоди на 16 серпня

У понеділок, 16 серпня, погода в Україні буде спекотною й сухою. Дощі очікуються лише в Закарпатській, Львівській та Луцькій областях країни.

В середньому вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +30 до +32.

Детальніше про погоду в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На Заході країни очікується спекотна погода, в деяких областях можливі грози. Температура вдень коливатиметься від +28 до 32, а вночі похолодає до відміток +15 – +19 за Цельсієм.

У Центральних областях синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється до показників в +29 – +33, а вночі – +16 – +19.

На Півночі також буде суха і спекотна погода без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +30 до +33, а вночі температура повітря опуститься до позначок в +16 – +19 за Цельсієм.

Східні та Південні регіони, як і решту території країни накриє спекою. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень температура повітря підніметься від +29 до +33 градусів, а вночі прийде прохолода – похолодає до відміток +16 – +19.

У Києві також очікується суха і спекотна погода. Вдень у столиці повітря прогріється до відміток від +31 до +33, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20.