Погода в Україні на цьому тижні буде спекотною, але з грозовими дощами. Стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів тепла. Під кінець тижня спека піде на спад.

Такий прогноз оприлюднили в Українському гідрометцентрі.

У понеділок, 16 серпня, по всій країні буде спека. Температура повітря коливатиметься в межах +29 +34 тепла в денний час, а вночі місцями стовпчики термометрів опустяться до +13. Очікуються дощі в західній частині країни.

У вівторок, 17 серпня, розпочнуться грозові дощі. Крім заходу, вони також зачеплять Житомирську, Київську та Вінницьку області. Вдень буде від +23 до +33 тепла, а вночі від +15 до +20 градусів. Значно спекотніше буде на лівому березі України.

У середу, 18 серпня, майже у всіх областях, крім східних, Львівської та Волинської, очікуються дощі. У деяких регіонах буде гроза. Вдень очікується від +19 до +33 тепла, а вночі від +10 до +20 градусів. Прохолодніше буде в західних областях.

У четвер, 19 серпня, дощі охоплять більшість регіонів, за винятком деяких західних і північних областей. Вдень температура повітря буде від +23 до +33 градусів, а вночі від +11 до +21 градусів.

У п’ятницю, 20 серпня, стовпчики термометрів покажуть від +23 до +33 тепла в денний час, а вночі буде в межах +15 градусів. Дощі очікуються в східних, південних і західних областях.

У Києві дощі з грозами очікуються 17 і 18 серпня, а в інші дні буде сонячно.