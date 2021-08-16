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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Спека до +34 і грозові дощі: погода в Україні на тиждень

Дощ, вітер, ветер, погода

Погода в Україні на цьому тижні буде спекотною, але з грозовими дощами. Стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів тепла. Під кінець тижня спека піде на спад. 

Такий прогноз оприлюднили в Українському гідрометцентрі. 

У понеділок, 16 серпня, по всій країні буде спека. Температура повітря коливатиметься в межах +29 +34 тепла в денний час, а вночі місцями стовпчики термометрів опустяться до +13. Очікуються дощі в західній частині країни. 

погода 16 августа 1

У вівторок, 17 серпня, розпочнуться грозові дощі. Крім заходу, вони також зачеплять Житомирську, Київську та Вінницьку області. Вдень буде від +23 до +33 тепла, а вночі від +15 до +20 градусів. Значно спекотніше буде на лівому березі України. 

погода 17 августа

У середу, 18 серпня, майже у всіх областях, крім східних, Львівської та Волинської, очікуються дощі. У деяких регіонах буде гроза. Вдень очікується від +19 до +33 тепла, а вночі від +10 до +20 градусів. Прохолодніше буде в західних областях. 

погода 18 августа

У четвер, 19 серпня, дощі охоплять більшість регіонів, за винятком деяких західних і північних областей. Вдень температура повітря буде від +23 до +33 градусів, а вночі від +11 до +21 градусів. 

погода 19 августа

У п’ятницю, 20 серпня, стовпчики термометрів покажуть від +23 до +33 тепла в денний час, а вночі буде в межах +15 градусів. Дощі очікуються в східних, південних і західних областях. 

погода 20 августа

У Києві дощі з грозами очікуються 17 і 18 серпня, а в інші дні буде сонячно. 

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Фото: Pexels

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