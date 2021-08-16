У Києві екс-поліцейський отримував зарплату чотири роки після звільнення

Київська міська прокуратура викрила колишнього поліцейського, який протягом чотирьох років отримував заробітну плату, хоча вже не ходив на роботу.

За даними правоохоронців, співробітник одного з Головних управлінь Нацполіції в Києві змовився зі своїм керівником.

Зазначений правоохоронець протягом 2016 – 2019 років отримував зарплату за роботу на своїй посаді в органах поліції міста Києва, хоча він не виходив на роботу і не виконував жодних обов’язків.

Ба більше, колишній поліцейський навіть не проживав у Києві, а переїхав у Львів.

Тим часом його керівник усіма засобами приховував від вищого керівництва факт відсутності свого підлеглого на робочому місці.

В результаті шахрайської оборудки зловмисники завдали державі збитків приблизно на 400 тис. грн.

Наразі затриманим оголосили підозру за ч. 4 статті 191 про Привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років, а також з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.