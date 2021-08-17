Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у ефірі одного з телеканалів прокоментував інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності в Києві.

– Це питання не зовсім до Офісу президента, є організаційний комітет. Я не беруся оцінювати доречність цієї інсталяції, – прокоментував Никифоров.

Він також додав, що декорації радянскої епохи – завсім не про настальгію за епохою СРСР.

– У Facebook кажуть, що це провокування ностальгії за Радянським Союзом, але це зовсім не про це, – додав він.

Це мала бути декорація для телевізійної зйомки частини урочистостей 24 серпня, що не закривала доступу до меморіальних табличок.

Після хвилі громадського обурення концепцію перформансу обіцяли переглянути.

Інсталяцію радянської квартири, що зображає епоху СРСР, напередодні за вказівкою президента України Володимира Зеленського встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні навпроти фото загиблих під час Революції Гідності.

Це спричинило обурення громадськості з приводу недоречності таких символів ностальгії за Радянським Союзом.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що КМДА не має до цього стосунку. Місто не видавало жодних дозвільних документів на ці декорації.