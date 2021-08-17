Після захоплення Афганістану бойовиками терористичної організації Талібан з країни хочуть виїхати вже 120 українців. Хоча ще 16 серпня їх було 74.

З відповідним проханням вони звернулися до дипломатів. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Станом на ранок 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися із Афганістану. Йдеться про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв’язок, – зазначив він.

Олег Ніколенко нагадав, що в аеропорту Кабула перебуває літак, який повинен вивезти українців. Але на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Тому дозволи видаються лише військовим літакам.

Крім того, неконтрольованою залишається ситуація і в самому аеропорту. За словами Ніколенка, МЗС, посольства та інші відомства докладають максимальних зусиль, щоб вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом.

Але евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені безпечні умови. Також паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації українців.

Речник МЗС нагадав: усі громадяни України, які перебувають в Афганістані й хочуть повернутися, повинні негайно повідомити про себе у посольство в Таджикистані або Пакистані за телефоном гарячої лінії +992 900006520 (електронна адреса emb_tj@mfa.gov.ua).

Також можна зателефонувати на гарячу лінію МЗС за номером телефону +38 044 238-16-57 або написати на електронну адресу cons_or@mfa.gov.ua.

Вранці 16 серпня із Афганістану евакуювали майже 80 людей. Серед них було восьмеро українців.

Громадяни попросили про допомогу після того, як 15 серпня таліби захопили всі великі населені пункти Афганістану, зокрема і столицю Кабул.