Нацбанк України 20 серпня вводить в обіг дві пам’ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень – 114 гривень, банкноти номіналом 500 гривень – 512 гривень.

Вони відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 і 500 гривень, але на їх лицьовій стороні нанесена символіка до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Банкнота номіналом 100 гривень буде зразка 2014 року зі підписом главі НБУ Кирила Шевченка. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 тис. штук. На лицьовій стороні буде зображено портрет Тараса Шевченка, а зі зворотного боку – зображення будівлі університету ім. Тараса Шевченка в Києві.

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року також буде з підписом голови НБУ Кирила Шевченка. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 30 тис. штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди, а зі зворотного боку буде зображення будівлі Києво-Могилянської академії.

Банкноти містять всі елементи захисту для цих номіналів. Додатково на лицьовій стороні банкнот на місці водяного знака буде нанесена спеціальна святкова айдентика – 30 років Незалежності України. Цей напис поступово змінює колір при зміні кута нахилу банкноти.

Банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень, а також буде продаватися через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ і банками-дистриб’юторами (Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк).