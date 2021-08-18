Українські військові продовжують готуватися до святкових заходів, які відбудуться 24 серпня. Так, у Києві провели репетицію річкового параду на День Незалежності.

Він розпочнеться 24 серпня о 14.00 на річці Дніпро поруч із Трухановим островом і Річковим вокзалом.

На відео видно, що під час репетиції річкового параду з нагоди 30-річчя незалежності України, крім маневрів бойових катерів на воді, військові також відпрацювали показову висадку десанту на берег.

Очікується, що участь у параді 24 серпня візьмуть два катери Safe Boat 27 та катер проекту UMS-1000 Морської охорони Держприкордонслужби і три малих броньованих артилерійських катери: Бердянськ, Нікополь, Коростень.

Також кияни зможуть побачити десантний катер Сватове, два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.

З нагоди 30-річчя незалежності України організують масштабний військовий парад у Києві. Він відбуватиметься за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових.

Так, на головних вулицях столиці Хрещатик та Майдан Незалежності передбачено масштабний військовий парад із прольотами авіаційної техніки.

А на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна буде побачити статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки української армії.

Як проходитиме парад до Дня Незалежності у Києві – читайте у нашому матеріалі.