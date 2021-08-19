У Києві вдень та увечері 24 серпня, коли країна святкуватиме 30-річчя незалежності, очікується дощ та гроза.

Періодичні грозові дощі (особливо після обіду та ввечері) зумовить атмосферний фронт. Уранці та вночі опади будуть малоймовірними.

24 серпня дощ передбачається також на Заході та Півночі України.

У центральних, східних, південних областях та в Криму в День Незалежності очікується суха та сонячна погода.

20 серпня короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, у Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму.

На решті території завдяки антициклону Fridoline опадів бути не повинно.

У Центрі, на Півдні, Півночі в п’ятницю посилюватиметься вітер.

Температура повітря в Україні 20 серпня коливатиметься в межах +24-28°. На Заході передбачається +21-26°, у східних областях – +25-30°.

У Києві 20 серпня дощів навряд чи слід чекати. Стовпчики термометрів піднімуться до близько +25°.

Загалом 21, 22 та 23 серпня в Києві переважатиме суха, сонячна, тепла погода.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, погода в Україні у вересні 2021 року буде теплою перші 10 днів.

Температура коливатиметься від +24° до +27°, а вночі – від +15° до +20°.

У другій половині місяця температура дещо знизиться до +18-20°. Кілька теплих днів чекають українців на початку третьої декади вересня.

Джерело: Наталка Діденко