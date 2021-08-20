Кабмін схвалив санкції проти суддів РФ, причетних до переслідування громадян в окупованому Криму

Кабмін схвалив санкції проти 70 осіб, які мають причетність до протиправного переслідування громадян в окупованому Криму.

Другим розпорядженням Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції до 52 фізичних осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків і інших громадян РФ, які мають безпосереднє відношення до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території українського півострова.

– Першим розпорядженням уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичним особам – суддям РФ і іншим службовцям її окупаційної адміністрації, відповідальним за переслідування громади ПЦУ (Православної церкви України) в Криму, – повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Там додають, що йдеться про незаконне відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в місті Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади

Санкції застосують на термін до 5 років.

Відзначається, що ведення санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення у них майна на території України, заблокує можливість їх використання, унеможливить виведення капіталів за межі України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь в приватизації, оренди державного майна відповідними резидентами РФ і особами , які прямо або побічно ними контролюються або діють в їх інтересах.

У разі прийняття відповідного рішення РНБО, Україна невідкладно поінформує про це компетентні органи ЄС, США, Канади, а також інших міжнародних партнерів, з метою розгляду ними питання про введення аналогічних санкцій.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України