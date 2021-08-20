СБУ зупинила контрабанду цигарок вартістю понад $100 тис. з окупованого Донбасу

Служба безпеки України зупинила злочинну групу, яка займається контрабандою товарів з тимчасово-окупованих Росією територій Донбасу.
Зловмисники хотіли підкупити, співробітника СБУ, щоб той “кришував” їх протиправну діяльність.
Вони планували перевозити контрабандний товар через акваторію Азовського моря.
В СБУ повідомили, що офіцер відмовився від шахрайської оборудки, зловмисників викрили, затримали та повідомили про підозру.
Йшлося про 400 ящиків цигарок, які виготовлялися на окупованих територіях, а вартість партії становить понад $100 тис. (близько 3 млн грн).
– Зловмисники просили сприяння офіцера СБУ у безпечному переміщенні товарів на підконтрольну уряду територію Донецької області. Контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря, – зазначили у відомстві.
За кришування офіцеру СБУ пропонували $5 тис.
Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та продовжує вилучати незаконно ввезені тютюнові засоби.
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Також проводять слідчі заходи щодо визначення інших співучасників оборудки.