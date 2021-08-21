Сухо й тепло: прогноз погоди в Україні на 22 серпня

У неділю, 22 серпня, по всій території України очікується суха і хмарна погода без істотних опадів.

Температура повітря вдень підніметься до +27, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 градусів.

Детальніше про прогноз погоди на 22 серпня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У західних областях України очікується тепла погода, місцями можливі дощі. Вдень повітря прогріється до відміток від +23 до +26, а вночі похолодає до + 12- + 14.

У центрі країни також очікується мінлива хмарність і помірне тепло. Днем синоптики прогнозують температуру в діапазоні від +24 до +26, а вночі від +12 до +14 градусів.

Північні області затягне хмарами, проте опадів не прогнозується. Вдень температура повітря складе від +24 до +27 за Цельсієм, а вночі – від +13 до +16.

На сході країни, як і на всій іншій території України, очікується суха і хмарна погода. Вдень повітря прогріється до відміток від +25 до +27, а вночі похолодає – від +13 до +18.

Південні області України також затягне хмарами, проте дощів не прогнозується. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до відміток +25 – +27, а вночі синоптики очікують від +15 до +18 за Цельсієм.

У Києві, як і у всіх інших регіонах країни, істотних опадів не очікується, однак сонце сховається за щільними хмарами. Днем буде по-літньому тепло – від +24 до +26, а вночі повітря похолодає до відміток +14 – +16.